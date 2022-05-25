醫材廠泰博(4736)今舉行股東會通過每股將配現金股利15元。董事長陳朝旺表示，快篩試劑第3波降價將擴大幅度，五入裝每劑降至150元，單入裝降至160元，另外，唾液快篩5月上旬已經送件申請專案製造，若順利的話，本周將有機會拿到緊急授權(EUA)。

陳朝旺說，今年4月得知政府將開放唾液快篩，公司立即啟動臨床收案，目前臨床試驗已經完成，精準度很高，與鼻腔快篩相近，目前公司鼻腔快篩靈敏度約94%，已在5月上旬送審，今將回覆最後一個問題，順利的話，本周將有機會拿到緊急授權(EUA)。這項產品是鼻腔、唾液兩用型，價格會比現有市價便宜。

泰博股東會通過110年營業報告書及財務報表，合併營收64.93億元，年成長約1成，稅後淨利19.74億元，更大增25%，每股盈餘21.35元，營收、獲利、EPS同步創新高；同時通過盈餘分派案，每股將配現金股利15元。

泰博快篩試劑第三波降價，原先規畫五入裝每劑降至170元，單入裝每劑降至180元，今日宣布售價降幅擴大，五入裝每劑至150元，單入裝降至160元。