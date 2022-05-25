星宇航空現有2架A330neo廣體客機將於6月1日正式投入台北-曼谷航線營運，首兩周也飛航台北-馬尼拉航線，並於6月18日起投入台北-胡志明市航線，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型。

自2020年開航以來，星宇航空不畏疫情持續以A321neo為主力機型拓展亞洲區域航點，今年迎接雙走道客機A330neo，在客艙軟硬體的設計上皆下足功夫，打造嶄新的五感體驗。

星宇航空A330neo客艙共297個座位，其中商務艙28個、經濟艙269個，全平躺式商務艙以太空銀背殼完整包覆，配備大尺寸走道及座椅隔板、個人置物櫃，讓搭機專屬感大幅提升。經濟艙新型超薄椅背設計提升腿部空間，搭配6向調整皮革頭靠枕、平板架及杯架等貼心設計，讓經濟艙旅客也能有最舒適便利的享受。A330neo全艙等皆搭載4K高畫質個人螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，提供多元娛樂內容，空中影音饗宴再升級。

星宇航空指出，隨著今年將再交付2架A330neo新機，下半年將再視市場狀況，陸續投入日本、新加坡等航線營運。