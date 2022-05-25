台中市議員吳瓊華聚上午質詢國會是否遷建台中等議題。 吳瓊華研究室提供

立法院未來若遷建，將蓋在那兒？台中市長盧秀燕上午明確表示，台中市將認真爭取！盧秀燕並表示，她在立委任內就是少數提案要求立院遷建台中的立委，台中位於中心點，方便立委南來北往，這次提給立法院參考遷建的六個地點都是一時之選，不但容易取得土地且交通便利。

立法院長游錫堃日前拜會盧秀燕市長談國會遷建相關議題。 台中市政府提供

台中市長盧秀燕今天在市議會答詢時，作了以上的表示。台中市議會今（25）日總質詢，市議員吳瓊華聚焦國會遷建台中，吳表示國會遷台中或是遷都早在10多年前就有人提出，但每次都是雷聲大雨點小，這次可性度有多少？對此，市長盧秀燕明確表示，「台中是認真在爭取的。」

吳瓊華指出，國會遷建台中已提出十幾、二十幾年，無論是中興新村、黎明新村，還是成功嶺都有人提過，許多議員也有參與討論，過去曾針對該議題召開會議，但之後就不了了之，她並問盧市長「立法院是玩真的嗎？」

盧秀燕表示，市府是認真在爭取的，她不是當上市長才開始爭取，而是在立委任內就提案，從客觀事實來看，台中條件最好，立法院是供全國各地立委開會的地方，一定要讓所有立委覺得公平、方便，台中正好是中心點。台中在地議員也很用心爭取，游錫堃院長帶著團隊到有意願的縣市考察、座談，她敢說台中提供的條件是全國最好。

吳瓊華進一步問都發局長，目前市府挑選的六個地點，有兩個就在烏日，包括烏日兵工整備中心、成功嶺，都是精華地段，立法院如果遷到烏日有哪些優勢？

都發局長黃文彬則回應，國會遷建最重要的條件是交通便捷、腹地要夠，烏日有三鐵共構，國一、國三、台74都在附近，加上兵工整備中心腹地10公頃，成功嶺有250公頃，都是絕佳優點。