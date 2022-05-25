台中市預計27日起在各學校施打兒童疫苗，但最近高中以下學校都停課，學生到底該怎麼到校接種疫苗？市議員陳淑華等人相當關切，要求市府做好相關配套與規畫。市長盧秀燕表示，學校會負責分上、下午施打，並由教職員或志工協助。

陳淑華說，對許多家長來說，最關心的不外是本周開始高中以下停課，而若市府決定下周要繼續停課，剛好兒童疫苗要開打，究竟該怎麼施打？學生必須要在接種疫苗當天整天待在學校嗎？且目前學校都禁止家長進入，市府要如何安排？學童注射疫苗後該留在學校或可以返家？盧秀燕表示，本周五開始學童可以到學校接種BNT疫苗，學校都知道排定的時程，也會安排上午或下午施打，不涉及供餐問題，也因為家長不能進入，將由教職員或志工帶孩子進入學校施打。

此外，針對市府提供低收入戶每戶500元，作為補助購買快篩劑使用，市議員邱素貞認為，很多低收入戶考量經濟因素，可能捨不得花錢購買快篩劑，建議市府可直接發放快篩劑較有效益。