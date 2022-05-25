喬治∙歐康奈爾(George O'Connell)，中文名為喬直，是一位美國籍詩人、文學教授、翻譯家，以高級專業人才身分於今(111)年申獲外僑永久居留證-梅花卡（Permanent Residency “Plum Blossom” Card），移民署北區事務大隊臺北市服務站於今(24)日頒發該卡予喬直教授，感謝他在臺講學作育英才，希望日後長居臺灣，翻譯與創作更多臺灣的文學詩品。

喬直(右)感謝臺大現代詩英譯工作坊參與同學們，協助「徙．臺灣當代詩人十三家」詩集的翻譯工作。(移民署台北市服務站提供)

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，今年我國積極爭取延攬各國優秀人才，除去年底新修正之外國專業人才延攬及僱用法，進一步鬆綁相關政策，期提供各國優秀人才更多留臺貢獻專長之吸引力外，也積極鼓勵符合入出國及移民法第25條對我國有特殊貢獻或為我國所需之高級專業人才申請梅花卡，可不受居留日數的限制，讓如喬直教授一樣優秀的外籍人士可儘快取得永久居留權，留臺貢獻。

曾在臺灣大學、師範大學、東華大學、文藻外語大學等進行講座的喬直，他的詩富有影像轉化及生命力。例如他「書法」詩中寫道，「長長的裝滿黑夜，這些橡木劈開了，彷彿是被光-它們沿著斧子躍起，閃亮如紙面‥」。

喬直於文學、翻譯領域卓越表現，與譯者史春波(Diana Shi)女士合作詩集翻譯，將臺灣詩人作品以精準又優美的譯文呈現，推動東西方詩歌藝術交流不遺餘力。他的詩曾獲得美國「亞特蘭大詩刊」國際詩歌大獎等多項榮譽。

為何會專注在中華詩文的翻譯與創作?喬直說，他是美國芝加哥人，主要生活於美國中、東部，讀大學的時候通過英文翻譯接觸到東方詩歌，詩中的優雅與簡潔之美使他深受震動，宛如自己魂牽夢縈之地，因此決定致力開設現代詩英譯工作坊，並將臺灣當代詩人作品介紹給世界。

喬直回憶，民國95年他來到臺北講學，一開始以為自己「老外」的身份有特殊友善對待，但後來發現臺灣人對講國語的翻譯搭檔史春波也持相同態度，原來這種彬彬有禮在臺灣是相當普遍。臺灣民眾擁有表達自由和選舉權，這種對自己生命的自主權，沒有這種自由的人是不會體會這種幸福的，也是他決定留在臺灣進行文學創作與翻譯工作之因，並感謝臺大現代詩英譯工作坊13位同學，協助參與「徙．臺灣當代詩人十三家」詩集的翻譯工作。