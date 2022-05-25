黨主席朱立倫與獲徵召提名參選的蔣萬安、謝國樑彼此鼓勵、道謝。（圖／國民黨提供）。

黨主席朱立倫上前鼓勵即將代表國民黨參選台北市長的蔣萬安。（圖／國民黨提供）。

即將代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安。（圖／國民黨提供）。

【全程影音】國民黨拍板！蔣萬安選台北市長 許淑華戰南投、謝國樑參選基隆｜中時新聞網

國民黨今日（25）下午1時許，在中常會上正式徵召黨籍立委蔣萬安投入今年底台北市長選戰，並徵召立委許淑華競選南投縣縣長、前立委謝國樑參選基隆市市長，三人一起拉起手大喊「凍蒜！」

今日下午國民黨中常會中，秘書長黃健庭突然起身表示：「跟常會報告，本黨中央選舉策略會報建議，並經中央選舉提名委員會通過，提名蔣萬安同志參選台北市市長，提名謝國樑同志參選基隆市市長，提名許淑華同志參選南投縣縣長，呈請中常會審議。」

黃健庭語畢，朱立倫緊接詢問，提名蔣萬安、謝國樑、許淑華這三位優秀的同志參選，各位常委有無意見？在現場一陣鼓掌聲中，這三人的徵召順利通過。朱也表示，感謝各位常委對三位優秀同志的肯定。

朱立倫邀請蔣萬安、謝國樑、許淑華與黃健庭到台前合影，朱逐一對三位候選人表達鼓勵之語，三人也緊握朱的手不斷表示感謝；五人拉起手多次高喊「凍蒜！」展現藍營團結氣勢。