綜合外媒報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週二透過Facebook宣布，匈牙利政府將行使緊急權力，以便能夠更快速應對俄烏戰爭的挑戰，因此匈牙利進入戰時緊急狀態。

奧班所屬執政黨此前曾通過憲法修正案，給予政府特殊權力，在鄰國發生武裝衝突、戰爭、人道主義災難時合法宣布緊急狀態，且允許在政府沒有議會監督的情況下制定法律，並允許暫時中止或偏離現有法律。

奧班過去曾多次使用此法律命令，一次是由於歐洲移民危機，後來是在新冠疫情大流行期間，在大流行期間緊急狀態法令將於5月31日到期；而在奧班宣布後，匈牙利公民自由聯盟（HCLU）的Emese Pasztor發聲明表示，奧班政府再次依據需要調整遊戲規則，讓國家「永遠處於緊急狀態之中」。

奧班在影片中表示，「烏俄戰爭已對匈牙利造成持續性威脅，導致人民安全處於危險之中，而戰爭和制裁同時也帶來了經濟動盪、物價急劇攀升。世界正處於經濟危機的邊緣，匈牙利決不能捲入這場戰爭之中，因此政府必須迅速做出反應，並立即採取行動，以任何可能的方式保護匈牙利人與他們的家庭。」

奧班政府不得不應對俄烏戰爭的後果，戰爭為匈牙利帶來了9.5%的通貨膨脹率以及因奧班選前的大幅支出使第一季度預算赤字激增，他還要避免經濟放緩。

通過特別法律命令發布的政府法令有效期為 15 天，除非匈牙利議會延長。自 2010 年以來，歐爾班的青民盟（Fidesz）在議會中擁有三分之二的多數席位。