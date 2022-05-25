嘉義市長黃敏惠肯定設計團隊設計嘉義市全市LOGO及城市品牌識別系統。（廖素慧攝）

新設計的「嘉市體」英文字（圖第三列）與其他兩列的差異。（廖素慧攝）

嘉義市政府25日發表嘉義市全新品牌識別系統，包括第1個縣市免費字體「嘉市體Chiayi City Font」及3支形象影片，行銷嘉義市城市品牌，有議員認為有達到吸睛效果，也有議員認為嘉市體的設計是化簡為繁、不應動用第1預備金。

嘉義市政府智科處長郭軒志表示，市府2020年約150萬元本預算及350萬元第1預備金共約500萬元經費，依規定本預算不夠用就可動用第1預備金，委外設計嘉義市全新品牌識別系統，包括主視覺設計、全國第1個縣市免費字體「嘉市體 Chiayi City Font」、3支形象影片以及後續應用，市府官網、愛嘉義APP、Line等已應用改版。

市長黃敏惠表示，透過此次設計打造嘉義市的城市品牌識別，對外強化嘉義市的特色、與他縣市的差異性，對內能凝聚大家的認同與信心，設計創新帶動市政創新，市府致力城市升級，實踐城市品牌「小城市‧大創新Small CityBig Change」的品牌核心精神。

市議員鄭光宏認為此次嘉義市全新品牌識別系統有達到城市形象、意象的視覺吸睛效果，以後導入市府的文書、伴手禮包裝以及各項用品，能形塑市府團隊的整體性，也有助於設計美學導入城市治理，而民眾的認同則需要一段時間。

市議員蔡文旭則說，LOGO設計是好的，其餘設計、影片等都是多餘，「嘉市體的英文字「Chiayi City」將「i」上面的圓點改成「方塊」狀，「Ｃ」的尾巴改「尖翹」，沒有意義、意涵，化簡為繁，此設計案不用花費近500萬元，也不需動用第1預備金。

嘉義市形象城市品牌LOGO系統