國內疫情持續嚴峻，不少民眾抱怨一直領不到居家隔離通知書，中央流行疫情指揮中心表示，明起快篩陽視同確診新制上路，為方便民眾取的陽性證明以及隔離通知書，今天宣布新版數位新冠病毒健康證明，即日起開放民眾申請快篩陽性證明，以及接觸者隔離證明，今天上午8點上線到現在，已有1萬5000人取得隔離證明，另有5000人透過數位證明平台，取的快篩陽性證明。

圖為隔離通知書、快篩陽證明申請流程。(指揮中心提供)

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，我國的數位新冠病毒健康證明，原先就是採歐盟格式，因此本來就有設計快篩陽性證明這一項，只不過當時我國政策是採發行PCR證明，因此並未使用，如今國內開放快篩陽視同確診，為因應許多民眾的保險需要，已將快篩陽性證明，納入數位新冠病毒健康證明之中。

龐一鳴指出，新版數位新冠病毒健康證明中除包含快篩陽性證明之外，也在保險業者的要求下，列出申請人的身分證字號等相關個資，至於接觸者隔離證明，則主要是為提供尚未拿到紙本單與電子單的民眾進行申請，系統自今天上午8點上線後，已有1萬5000人完成申請、下載。

新版數位新冠病毒健康證明，確認身分方式除既有的身分證字號、健保卡號、戶號、護照號碼、FIDO、自然人憑證讀卡機之外，另新增全民健保行動快易通，龐一鳴說，民眾只要點開健康存摺，申請COVID-19數位證明即可進行申請。

龐一鳴提醒，若是接觸者要申請隔離通知書，務必填寫居住地址與隔離地址，否則可能會無法申請，過去有多個案例都是未完整填寫，因此出現收不到通知書的狀況，完成申請的民眾在取得超商列印碼之後，即可自行列印。

龐一鳴強調，數位新冠病毒健康證明自上線以來共有200多萬人成功取得證明，使用上應無太大問題，新系統自今天上午8點公開以來，已有1萬5000人取得隔離通知書，5000多人拿到快篩陽性證明。