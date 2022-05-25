111年適逢虎年，高雄市皮影戲館推出《百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團》特展即日起至112年2月26日，於高雄市皮影戲館4樓特展室展出。特展藉由歷史影像、書信、各代藝師的手抄本及戲偶，搭配虎年精選數件由劇團刻製的老虎戲偶，耳熟能詳的故事題材，敘說傳承六代兩個世紀的劇團故事，邀請觀眾走入臺灣皮影戲的百年世界。

高雄市皮影戲館邀請觀音山東華皮影劇團共同策展，特展於今（25）日上午舉行開幕式，由東華皮影劇團第六代及第七代同台演出新劇《武松愛老虎》精彩片段，為籌備已久的特展熱鬧拉開序幕。張榑國團長感謝文化局與高史博在皮影戲推廣與傳承的努力。高史博代理館長李旭騏提到高雄市皮影戲館已成立28年，而皮影戲是高雄特殊的文化藝術，皮影戲館透過長年與在地戲團的合作經營與支持，讓皮影戲館成為北高雄的文化中心之一，此次特展特別感謝東華皮影劇團提供的珍貴文物與老照片等資料，提升整個展場的豐富，最重要的是家族的努力，讓劇團找到新的方向跟活力，實屬不易。

位於高雄大社區的觀音山東華皮影劇團（以下簡稱東華皮影劇團），自清治時期草創至今已逾兩百年，為現今營運的劇團中歷史最為悠久的皮影劇團。東華皮影劇團涵蓋繪畫、雕刻、編劇、配樂、唱白等領域，累積的大量作品記錄了劇團歷史，也見證臺灣常民娛樂文化的發展。

特展分為三大展區，「與藝傳史」以歷史影像及剪報，呈現1970年代初期，劇團受邀至美國巡演64場的成就。「虎虎生風」精選五部「虎」相關的戲碼，生動靈活、各式造型的老虎一字排開，充分展現藝師精湛的刻劃技藝。第六代團長張榑國為高雄市無形文化資產「皮影戲偶製作技術」保存技術保存者，展場中特別展出張藝師運用獨特技法，包含陰刻陽刻、五至十分相等，刻製高達210公分的〈八仙過海圖〉館藏，為集東華雕偶技藝之大成的作品。此外，觀眾也能透過展品實際觀察，最受歡迎的西遊記主角齊天大聖「孫悟空」在不同時期身披虎皮亮相有什麼不同的地方。最後藉由「生生不息」的主題彙整東華皮影劇團從傳承到多元發展，透過不同的世代、舞台與表演形式，延續珍貴的劇團歷史以及祖傳技藝。