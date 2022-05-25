58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，雙方預計在27日結束辯論，這週強尼戴普請出證人，其中就有DC影業總裁濱田沃特以視訊方式做證，讓安柏赫德的演技成為焦點。

安柏赫德之前提到認為與強尼戴普的事件，影響到她的職業生涯，安柏赫德的經紀人潔西卡則在證詞中提到，華納兄弟影業想將安柏赫德踢出「水行俠2」，還嫌她與男主角傑森摩莫亞戲中的化學反應不足，沒想到強尼戴普直接找來DC影業總裁濱田沃特以視訊方式參與法庭，濱田在法庭上證實電影安排與強尼戴普沒有關係，單純是團隊認為安柏赫德的角色不重要，她也沒有表演好。

濱田透露曾與電影公司華納兄弟討論過，雙方都認為男女主角在戲中看上去沒有默契，是靠後期剪輯配樂輔助才看起來好一點，更曾有想法要將安柏赫德換掉，「安珀赫德本來就不是『水行俠』的主演，主角是傑森摩莫亞和派翠克威爾森，她比較像是這兩人的夥伴。」娛樂產業顧問凱薩琳阿諾則在法庭補充，華納兄弟本來有打算要直接砍掉安柏赫德的角色，但因為導演溫子仁和男主角傑森摩莫亞兩人力挺，這才讓她保住戲份。

安柏赫德與強尼戴普的官司訴訟預計本月27日停止。（圖／AP）

DC總裁濱田沃特以視訊方式出席法庭。（圖／路透社）

輪到強尼戴普傳喚最後一輪的證人。（圖／路透社）

Warner Bros. Considered Replacing Amber Heard in ‘Aquaman 2’ https://t.co/uo0VVuwl5C — Variety (@Variety) May 24, 2022

證詞中也提到「水行俠2」的設定，原先安柏赫德會有精彩的打戲、愛情戲，但為了讓故事更佳通順，才安排她一開始就受傷，片尾才會出現，戲份遠少於上一集，片酬只漲了100萬美金，而男主角傑森摩莫亞的片酬從300萬美金漲到1500萬美金，不過濱田表示安柏赫德的戲份和片酬不受她與強尼戴普的官司影響。