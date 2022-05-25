58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，雙方預計在27日結束辯論，這週強尼戴普請出證人，其中就有DC影業總裁濱田沃特以視訊方式做證，讓安柏赫德的演技成為焦點。

安柏赫德之前提到認為與強尼戴普的事件，影響到她的職業生涯，安柏赫德的經紀人潔西卡則在證詞中提到，華納兄弟影業想將安柏赫德踢出「水行俠2」，還嫌她與男主角傑森摩莫亞戲中的化學反應不足，沒想到強尼戴普直接找來DC影業總裁濱田沃特以視訊方式參與法庭，濱田在法庭上證實電影安排與強尼戴普沒有關係，單純是團隊認為安柏赫德的角色不重要，她也沒有表演好。

濱田透露曾與電影公司華納兄弟討論過，雙方都認為男女主角在戲中看上去沒有默契，是靠後期剪輯配樂輔助才看起來好一點，更曾有想法要將安柏赫德換掉，「安珀赫德本來就不是『水行俠』的主演，主角是傑森摩莫亞和派翠克威爾森，她比較像是這兩人的夥伴。」娛樂產業顧問凱薩琳阿諾則在法庭補充，華納兄弟本來有打算要直接砍掉安柏赫德的角色，但因為導演溫子仁和男主角傑森摩莫亞兩人力挺，這才讓她保住戲份。

安柏赫德與強尼戴普的官司訴訟預計本月27日停止。（圖／AP）
安柏赫德與強尼戴普的官司訴訟預計本月27日停止。（圖／AP）
DC總裁濱田沃特以視訊方式出席法庭。（圖／路透社）
DC總裁濱田沃特以視訊方式出席法庭。（圖／路透社）
輪到強尼戴普傳喚最後一輪的證人。（圖／路透社）
輪到強尼戴普傳喚最後一輪的證人。（圖／路透社）

證詞中也提到「水行俠2」的設定，原先安柏赫德會有精彩的打戲、愛情戲，但為了讓故事更佳通順，才安排她一開始就受傷，片尾才會出現，戲份遠少於上一集，片酬只漲了100萬美金，而男主角傑森摩莫亞的片酬從300萬美金漲到1500萬美金，不過濱田表示安柏赫德的戲份和片酬不受她與強尼戴普的官司影響。

文章來源：強尼戴普請出DC總裁視訊出庭作證
醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」 男星幫呼籲3點事項
李立群首曬上海豪宅內部混亂情形 坦言：我一點都不有錢
福原愛毀形象認了「髒到嚇人」 連PO文都出包
#安柏赫德 #強尼戴普 #水行俠 #傑森摩莫亞 #DC