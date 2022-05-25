國內確診人數增加，兒童族群也不例外，目前累計15例兒童重症個案，讓不少家長相當憂心。衛福部次長石崇良表示，目前國內確診者中18歲以下兒童佔2成，根據國外統計，兒童染疫重症率大約0.03％到0.07％，以目前國內重症個案數來說，並沒有高於國外統計數字，家長不用過度恐慌。

但石崇良表示，近期發生幾例染疫併發腦炎個案，且進展非常快速，將兒童專責加護病房從21床加開到80～100床，以兒童醫院、醫學中心為主；另有重度急救責任醫院、綠色通道醫院，合計112家；如果沒有加護病房可收治，也有緊急應變中心的24小時專人值班調度，以便迅速安排到專責加護病房收治。目前大概23人在加護病房重症，目前量能充足。

考量全臺已進入大規模流行階段，為防範兒童重症風險，中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，已於上週召開專家會議，並訂定「兒童臨床處置相關指引」，包含抽血檢驗項目、注意頭部影像等，後續將會發布醫界通函供給各界醫師參考。另兒童疫苗已於今日陸續配送各縣市，預估需求主要以5-11歲各縣市人口數的7成，提供各地方政府兒童疫苗施打規劃，以提升保護力。

指揮中心說明，針對兒童個案醫療資源，已擴大設置56家醫院負責兒童綠色通道醫療服務、27家重度急救責任醫院協助收治中重症兒童，至於腦炎、心臟等重症兒童，將交由4家兒童醫院和19家醫學中心承擔收治，相關調度由緊急醫療網中心專人負責，醫院機構家數將視疫情狀況持續更新。

指揮中心指出，有關滿5至11歲兒童施打之Pfizer-BioNTech COVID-19兒童疫苗接種事宜，已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合於今日起，依期程規劃陸續於校園或指定/安排合約醫療院所提供接種。