謝姓男子不滿張姓男子多次找楊姓友人的麻煩，去年9月陪同楊男與張男談判時，因張持電擊棒追打楊，謝竟持預藏的鋼管槍朝對方開了1槍，造成張送醫不治。台南地方法院以此案與其他殺人案相比並非最重大，加上謝男也不是無可教化，25日引用聯合國公民與政治權利國際公約判處無期徒刑，併科罰金12萬元，褫奪公權終身。此案可上訴。

判決指出，2021年9月29日晚上11時許，謝男應楊男的邀約，一起開車前往台南市七股區某空地與張男談判。由於張到場後，即持電擊棒追打楊，楊向謝求援，謝於是持藏放在車內的鋼管槍指向張男。張上前搶奪槍支，過程中謝開槍擊中張的右上腹，導致對方右側血胸、肝、橫膈膜出血，經送醫後，仍因右上腹接近性散彈槍傷合併骨折、內臟撕裂傷及大出血，導致低容積性休克，形成多重器官衰竭，不治死亡。

案經檢方偵結依殺人罪提起公訴，台南地院審理時，審酌謝男並非素行不良之人，僅因張男屢屢惡待楊男而積憤，並目睹張追打楊出現難以隱忍的情緒，才持槍射殺對方。

一審認為，依公民與政治權利國際公約規定，「凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，…不得科處死刑…」，考量此案犯罪情節較其他殺人案件非屬最重大，且謝並非無可教化而應永久與世隔絕，加上告訴代理人的請求，因此判處無期徒刑。