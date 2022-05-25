台鐵企業工會發起的端午節依法休假不加班行動，今日宣布不會實施，後續的中秋節、國慶日及投票日不加班行動是否持續，要視訴求是否落實。交通部長王國材表示，對工會決定表達感謝，希望勞資雙方在「家和萬事興」氛圍下，共創新遠景與重拾員工的光榮感。

台鐵工會經歷3小時的內部會議，宣布暫緩端午節不加班活動，不加班連署書備而不用。中秋、國慶及九合一選舉投票日不加班活動發動與否，視政府是否落實承諾而定。

工會指出，提出的「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」等4大議題，已獲得行政院及交通部同意所提，因此工會評估有善意回應之必要。

「安全議題」部份，勞資雙方設置「安全委員會」並具獨立董事或監察人身份。

「未來子法協商」部份，須由勞資雙方共同議定，並將重要子法優先列為討論內容。

「公司資產配置」部份，償債基金運作應合理，清償債務後收益應挹注台鐵票價，其餘資產如，車站、軌道路線及其他資產，皆應為台鐵活化挹注票價，永續經營，且避免票價高漲。

「員工權益問題」部份，解決目前台鐵員工基層員工薪資、主管津貼、關鍵人力津貼普遍偏低問題，並以其他國營公司，如中華郵政薪資水準作為參考，另外針對乘務人員之現行乘務相關津貼盡速法制化。

對於台鐵工會今日決議端午節正常出勤，王國材表示，他除了表達感謝，更期待這是一個好的開始，勞資雙方能夠一同理性討論台鐵公司的未來，在「家和萬事興」的氛圍下，共創公司的新遠景與重拾員工的光榮感。