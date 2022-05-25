周三一份經濟數據顯示，儘管有烏克蘭戰爭和疫情的難局，德國第一季經濟仍實現了預期的成長。

德國聯邦統計局指出，經調整後第一季經濟季增0.2%，年增3.8%。而路透的調查預測分別為季增0.2%，年增3.7%。

統計局說，儘管全球經濟環境艱難，德國經濟在2022年初始成長緩慢。

周三另一份調查顯示，在五月跌到創紀錄低點之後，六月德國消費者信心預計將會略微揚升；但是高通膨和物價繼續拖累家庭支出。

GfK研究所在5月5日至16日對2000名德國民眾進行調查，詢問他們對於六月的消費信心預期，而得出消費者信心指數。六月小幅回升到-26.0點，高於五月的-26.6點。表現也符合路透預期。

GfK消費者專家Rolf Buerkl說，消費者信心也許有略微改善，但消費者情緒仍然是處於低位。儘管新冠管制措施進一步放寬，但是烏克蘭戰爭，尤其是高通膨正對消費者信心施加沉重壓力。

如果想看到下滑趨勢有個持續性的逆轉，那就是必須透過成功和平談判來結束衝突，並且在歐洲央行協助下，通膨必須顯著減緩。