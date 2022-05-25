確診者與接觸者隔離證明申請流程。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

BNT疫苗開放26日下午預約。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣25日新增2570例新冠肺炎本土確診案例，分別為1264名男性和1306名女性，年齡0至100歲，12歲以下323人，65歲以上243人，多數為18至64歲青壯年，約占72％。無症狀者2478人，約占96％。中央25日起推出數位新冠病毒健康證明平台，系統將開立確診隔離通知書並接受申請接觸者隔離證明，新竹縣確診民眾若隔離期結束仍未收到通知書者，也可至縣府網站填表申請補發。

2570例地區分布為竹北市883例、竹東鎮412例、湖口鄉507例、新豐鄉297例、新埔鎮118例、關西鎮96例、芎林鄉70例、橫山鄉31例、寶山鄉54例、北埔鄉14例、峨眉鄉15例、尖石鄉50例、五峰鄉23例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣居家隔離1463人，居家照護21675人。

竹縣衛生局說明，中央25日起推出數位新冠病毒健康證明平台，確診民眾只要資料正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書，同時也開放接觸者申請接觸者隔離證明，呼籲民眾多加利用。衛生局表示，對於已經確診且隔離期已結束旦仍未收到隔離通知書民眾，也可到竹縣政府網站首頁，點入嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19 )疫情防治專區，選取COVID-19 確診者隔離通知書補發申請單，填寫表單申請補發確診者隔離通知書。

新竹縣疫苗接種部分，除原有在新竹縣疫苗地圖可隨時查詢的各衛生所、合約診所持續接受預約外，5至17歲及成人BNT疫苗已開打，分為校園集中接種規劃、合約院所預約，及特殊場次規畫等3方面進行。校園集中接種因12至17歲已實施過基礎劑接種，因此目前以5至11歲的國小校園接種為優先，待國小接種完成再依疫苗量能安排12至17歲校園接種追加劑。5、6歲未入學國小者則由家長帶至合約院所預約施打。

在特殊場次部分，本周日5月29日將在竹北里集會所開設一場大型接種服務，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，包含12歲以上400個名額（預約250名、現場150名）、5至11歲兒童300個名額（預約150名、現場150名）。26日下午1時開放預約。之後還有其他接種場次規畫確定後陸續公布。

目前兒童莫德納疫苗持續接種中，包含校園集中接種規畫仍實施中，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。