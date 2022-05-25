高市運發局長侯尊堯心情沉重說，乍聽消息，不敢置信，這麼年輕的生命就殞落。「阿達」陳亮達一直用樂觀和熱情在詮釋他的生命，「我們很不捨難過，深表遺憾」，但目前先協助家屬處理後事。（柯宗緯翻攝）

帕運國手「無腳泳士」陳亮達昨晚疑天雨路滑，騎車不慎自摔，遭到高雄客運撞上，不幸橫死。（柯宗緯翻攝）

帕運國手「無腿泳士」陳亮達昨晚疑天雨路滑，騎車不慎自摔，遭到高雄客運撞上，不幸橫死。陳亮達從小與阿嬤感情深厚，還曾說過贏得獎金要為阿嬤換機車，阿嬤今（25）日獲悉意外悲慟說，「昨晚還與亮達一同晚餐，沒想到他出門找朋友後就天人永隔了」，令人聽了相當惋惜。

高市運動發展局今上午第一時間獲悉消息後，立刻與相關單位取得聯繫並前去慰問家屬。陳亮達的阿嬤陳林美英表示，昨天晚間還與亮達一同晚餐，沒想到亮達出門找朋友後就天人永隔了。

侯尊堯心情沉重說，乍聽消息，不敢置信，這麼年輕的生命就殞落。「阿達」陳亮達一直用樂觀和熱情在詮釋他的生命，「我們很不捨難過，深表遺憾」，但目前先協助家屬處理後事。

運發局今天代家屬表達，感謝各界關心，對突然發生的惡耗，第一時間實難接受，並拜託媒體朋友諒解家屬婉拒受訪的心情，先讓家屬安靜處理亮達後事。

陳亮達為正修科大休閒與運動管理學系一年級生，是高市去年參加東京帕運代表台灣參賽的游泳國手，今年運動發展局製作的運動年曆，陳亮達為七月的運動明星主角之一，他在格言上寫著「不要害怕和別人不一樣」，勵志的成長過程也曾被拍成電影。

去年高雄市長陳其邁也在高市府四維行政中心接見2020東京帕運的兩位高雄市籍選手，分別是田曉雯與陳亮達。陳其邁當時以感性語言向兩位生命鬥士致敬，陳其邁當場宣布參賽金及奪牌獎金都將加倍發給，也承諾給予運動醫療防護及訓練場地等行政資源協助，盼兩位選手無後顧之憂，力拚2024帕奧奪金，無奈一場車禍也讓陳亮達奪金夢碎。