本土疫情嚴峻，許多家長擔憂小孩感染後引發腦炎，紛紛搶約兒童BNT疫苗，無奈合約診所數量有限，預約頻頻碰壁。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天重申，國內兒童BNT疫苗接種是以校園接種為主，醫療院所為輔，因此醫療機構配送的量本來就少，但總量一定夠，月底還會到貨一批33萬劑，呼籲各位家長放心。

陳時中表示，目前兒童BNT疫苗已於5月24日配送40萬劑給地方政府，預計後天（27日）還會再配28萬劑，中央先保留10萬劑庫存，以供各地方政府進行彈性調度。

陳時中說，由於許多家長要求盡快安排校園接種，目前各地方政府都紛紛提前校園接種時程，不過仍有很多學校因為停課的關係，因此在整體安排上還是有一些沒那麼順暢，目前也有些合約診所已經開放施打，但整體的兒童接種安排，本來就是以學校施打為主，合約院所為輔，才會出現很多家長急著向醫療院所預約，卻苦等不到疫苗的情形。

陳時中強調，兒童疫苗數量絕對足夠，只是醫療院所分配的較少，目前兒童疫苗的分配方式是以高施打率7成計算，扣掉已預約莫德納的數量，再加上預估可能臨時抽單的兩成計算，5月24日已配送40萬劑給地方政府，27日還會再配28萬劑，30日還會再到貨一批33萬劑的兒童BNT疫苗。

不過陳時中說，雖然很多家長對小孩打不到疫苗感到心急，但昨天的疫苗接種數卻沒那麼踴躍，總共僅接種5萬7177人次，其中以莫德納3萬5515人次最多，其次為BNT的1萬5980人次、高端5238人次第三、AZ僅接種444人次。

截至目前我國疫苗接種率為第一劑87.01％，第二劑81.47％，第三劑64.55％。

至於5歲以下兒童沒疫苗可用該如何防疫？指揮中心發言人莊人祥表示，目前輝瑞、莫德納都有在各國申請EUA，我國也有收到莫德納6歲以下的疫苗資料，目前還在食藥署審查，國際間才剛有初步臨床結果，估計最快要到7月之後才會有進一步消息。