金門地檢署「查察賄選及暴力執行小組」今天揭牌運作，檢察長郭景東強調，該署將結合警、調、政風機關，針對地區特區鎖定幽靈人口、境外資金，協力打擊不法，全面淨化選風，確保年底選舉的公平進行。

上午的揭牌儀式由福建高等檢察署金門檢察分署王盛輝檢察官、福建金門地方檢察署郭景東檢察長、福建省調查處黃建華處長、金門縣警察局廖高江局長及金門縣政府政風處陳宗強處長共同主持，傳達檢、警、調和政風機關查察賄選工作的決心。

郭景東檢察長表示，該署將依照法務部所頒定「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」及最高檢察署查察賄選工作指導，落實「公平選舉、杜絕不法」之核心目標，統合檢、警、調、政風及結合相關行政機關，依據地區特性及歷次查賄經驗，擬定查賄計畫，共同研商查賄策略，徹底執行「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息」、「嚴辦境外資金」等3項重點工作。

郭景東強調，相關單位將聯手加強「掌握賄選熱區，提升佈雷成效」、「強化科技查賄，防範數位賄選」、「打擊暴力賭盤，防杜虛設戶籍」、「速查辦假訊息，降低負面效應」、「掃蕩地下通匯，阻絕境外資金」、「全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選」等6大工作目標，秉持「有聞必查」、「有據必辦」之態度，做到查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」，以積極行動讓民眾感受到查賄、制暴的決心。