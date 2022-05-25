總統府提供

快篩即確診明天上路，BNT兒童疫苗也從今天起開打。蔡英文總統今天強調，打敗病毒需要中央和地方的聯手合作。「相信只要我們繼續堅持努力，我們一定可以打敗病毒」。

蔡英文今天在臉書貼出昨天視察的影片表示，她去完 台北榮民總醫院，感受很深，北榮醫護的使命感讓人難忘，她也相信只要我們繼續堅持努力，我們一定可以打敗病毒。

她說，打敗病毒當然也需要中央和地方的聯手合作。目前，我們在台北市的自由廣場、台大醫學院體育館，松山機場成立大型篩檢站。除了自由廣場篩檢站設立才五天，採檢就破萬人。其中，松山機場篩檢站一天的PCR採檢能量可達2000人，並提供採檢、看診、領藥的三合一服務，具體緩解民眾的各項需求。

蔡英文表示，台北市黃珊珊副市長昨天也提到北榮負責的自由廣場車來速篩檢站「效率非常高，而且市民滿意度非常大」。 柯文哲市長也肯定，北市三個車來速篩檢站，以及松山機場篩檢站，相當有效解決醫院急診壓力。「我們繼續一起努力，為大家解決問題，守護健康」。