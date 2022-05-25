南韓6人女團LE SSERAFIM，本月2日頂著「BTS防彈少年團」的師妹團光環，公開出道曲《FEARLESS》獲得極高關注，哪知出道前就爆出是霸凌者的成員金佳藍，風波持續延燒，雖經所屬經紀公司HYBE娛樂駁斥，更稱金佳藍才是受害者，事件依舊越演越烈，後來決定暫時以5人規格活動，粉絲們這才較為買單。

不料接著經紀公司GLG也跟著出事，旗下擁有《Show Me The Money 9》冠軍饒舌歌手Lil Boi等藝人，1月重金推出第1組女團「H1-KEY」，泰籍成員SITALA卻被踢爆已故的爸爸是黃衫軍成員，不滿支持獨裁軍權，話題不斷延燒過後，公司25日突然官宣SITALA退團消息，雖然僅以個人因素帶過，依舊引發不小討論。

網友聲稱SITALA的亡父，曾是泰國人民民主聯盟(黃衫軍)中的一員，支持獨裁軍權發起政變，網友們還提到她在自我介紹中，竟寫到視父親為榜樣，使得泰國民眾的內心極為不滿，揚言抵制她在女團的所有演藝活動，甚至要求他退出H1-KEY，網路風向對她本人和團體並不友善。

事實上，GLG起初並不打算開除SITALA，事隔4個月後，25日無預警退出團體，GLG對外聲稱SITALA因個人因素最終退團，對此，公司表示已在這段時間和SITALA溝通討論過，最終還是尊重退團決定，突然這麼做對支持者很抱歉，但也希望大家給予應援，繼續支持SITALA。