遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》迎接繁中版一週年！為感謝玩家一年來的支持，官方祭出【1週年慶3彈】限定Mission，可獲得豐富的夢想紋章及星導石獎勵，【每日1次免費10連抽轉蛋】最多抽取50次轉蛋，【彈射賞】首次推出活動挑戰結合抽獎遊戲，多款實體周邊、虛寶通通帶回家！此外，玩家們眾所期待的「無償保底機制」搶先體驗版上線，達250點可任意兌換Pick Up角色，同場加映「復刻角色精選轉蛋」泳裝角色強勢回歸，超豐富歡慶活動、與玩家共慶一週年！

《彈射世界》繁中版1週年慶3彈限定Mission＆每日1次免費10連抽轉蛋活動狂歡登場！

《彈射世界》分別於5月26日、6月3日、6月8日接連推出【1週年慶3彈】限定Mission，完成期間挑戰可獲得各種元素獎勵，通過第1彈可加碼獲得「夢想紋章」*50、3彈全數完成加碼獲得「無償星導石」*1500」！

【每日1次免費10連抽轉蛋】於5月26日至5月31日，活動期間每日1次免費抽取、最多50次轉蛋，敬請把握！

《彈射世界》每日1次免費10連抽轉蛋

【彈射賞】官方首次推出活動挑戰結合抽獎遊戲的限定活動，於5月31日至7月31日，參加多人協力BOSS指定難度、並達成指定次數，累積50次，可獲得1次「彈射賞」抽獎資格。有機會獲得「萊特娃娃」、「T-shirt」 、「星導石」等多款實體周邊及虛寶獎勵！抽獎次數無上限、獎品抽完為止！

《彈射世界》歡慶繁中版1週年、彈射賞活動

《彈射世界》眾所期待「無償保底 搶先體驗」來了！同場加映泳裝復刻角色回歸！

《彈射世界》玩家眾所期待的「無償保底機制」搶先上線體驗網頁！5月26日至遊戲系統正式登場前，玩家使用角色轉蛋券、星導石，進行轉蛋皆會累積「兌換點數」，點數達250點，即可任意兌換該轉蛋池一名Pick Up角色！

《彈射世界》無償保底搶先體驗

同步釋出「復刻角色精選轉蛋」超人氣的泳裝角色們回歸！5月26日至5月31日，限定★5「米亞」、★5「伊兒彌」、★5「蓓爾榭提亞」、★5「愛麗絲」、★5「拉傑爾特」，限定★4「芮絲卡」、★4「莉潔兒」、★4「傑拉爾」、★4「瑪爾格莉特」機率上升中！

《彈射世界》復刻角色精選轉蛋