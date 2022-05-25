隨著疫情升溫，染疫確診病例增加，高雄市加強訪視稽查企業防疫，督促及協助高風險企業依據疫情指揮中心所訂定指引，成立防疫專責小組，落實各項防疫措施與疫調，甚至是員工確診通報機制，以精準掌握控制疫情、確保勞工安全健康。

高雄市勞工局從即日起已針對具高染疫風險業者，如外籍移工人數較多的化工業、營造業、電子業、加工區等，積極勞檢並督促業者應依據疫情指揮中心所訂定指引，成立防疫專責小組，指定相當層級人員擔任防疫長，統籌管理內部防疫工作，落實企業各項防疫措施。

重要的是後續與主管機關建立聯繫網絡、機制，若是當員工確診時，能即時將確診者及密切接觸高風險人員等相關資訊提供衛生主管機關，並配合疫情調查及防疫作為。

勞工局長周登春指出，現階段國內疫情已出現持續性或廣泛性社區傳播階段，對於企業工作場所、員工宿舍、搭乘的交通車、員工餐廳等人員頻繁接觸區域，雇主應積極落實分艙分流機制；並依職業衛生危害控制方法，依序採用工程控制、行政管理及個人防護裝備以加強防疫保護，並建議事業單位考量有效性、簡便性，或依實際狀況同時採取多種控制措施，以保護勞工免於受到感染。

勞檢處郭清吉處長表示，勞檢處已與相關行業建立通訊網絡群組，除即時分享政策資訊供事業單位知悉外，針對企業提出防疫問題時，一併線上提供參考資訊供參。並將持續針對所轄具高染疫風險企業展開勞檢，若發現有隱匿疫情或未落實防疫措施之情形，將移請衛生機關依法裁處。