詐欺車手身體不適仍犯案 遭逮後快篩陽性仍送辦

北市施姓男子遭詐欺集團詐騙3次，前後交付396萬元，後來驚覺自己一時迷糊，決定配合警方，趁車手現身，配合警方抓人，24日下午4時，員警在中山區龍江路逮捕19歲吳男以及一名少年，其中吳男快篩2條線，他辯稱為了詐騙不顧自己生病，仍要出門行騙，訊後依詐欺罪送辦。

56歲施姓男子，退休在家接到詐團電話，多次以假檢警的手法詐騙近400萬，直至家人提醒，驚覺有異，立刻報案請求警方協助，員警趁著詐團四度詐騙時，將人約在龍江路298巷內，伺機逮人。

車手驚覺事跡敗露，在路上狂奔逃跑，其中吳嫌被壓制在地上後，返回警所途中，體溫偏高，還出現染疫的症狀，警方立即快篩，結果呈現陽性反應，並將人帶往隔離偵訊室製作筆錄，他聲稱，早已感覺不適，但為了賺錢仍外出取款，最終遭警逮捕。

警方表示，針對快篩陽性採取戶外偵訊，員警也全程穿戴防護衣訊問，逮捕過程有接觸的員警，為避免傳染，立即進行快篩，吳則稱透過求職網站，加入詐團擔任車手，訊後移送檢方複訊，而少年車手則交由少年法庭後續處理。