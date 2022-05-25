某跨國新創設計公司美國籍負責人，因想結束公司營業卻在不熟悉中文及台灣稅法，欠稅438萬多元，法務部行政執行署台北分署派出熟稔英文的人員出面協助，該男子已繳清欠稅。

台北分署指出，這間僑外資公司總部設在香港，在台北市、美國紐約有辦公室，業務則包括協助新創企業及跨國公司設計、創建行動應用程式、電玩遊戲、虛擬實境應用程式，堪稱是早期進入元宇宙市場的廠商，客戶遍及美國、歐洲、亞洲，全球累積逾1000萬使用者。

台北分署表示，該公司美籍負責人後來想結束公司營運，卻因為不熟悉中文及我國稅法，未依法令辦理申報並繳納稅款，導致公司滯欠2017年至2020年度的營利事業所得及營業稅共438萬多元，遭台北國稅局大安分局移送執行。

台北分署通知美籍負責人處理欠稅時，他才發現公司還滯欠鉅額稅款。台北分署派出熟稔英語的執行人員出面協助，負責人已於本月12日一次繳清欠稅。