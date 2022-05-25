中國採取激進清零方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，強硬防控手段綁死個人生活，封城帶來民眾收入下滑、工作難找等負面影響，年輕一代「潤學」潮流加速中。

潤學取於英文run諧音，意指討論離開中國、移民他國的方法與消息。

上海市封控近2個月期間，搜尋引擎百度、社交平台微信等關鍵字搜尋「移民」次數激增。由於搜尋過熱，百度一度封鎖「移民」這個字詞，搜尋結果顯示「關鍵詞移民暫不提供數據，請查詢其他關鍵字」；後「潤」字也成熱搜關鍵字。

紐約時報24日刊文直指，疫情清零政策正使中國80後年輕一輩成為最不幸的一代，官方執著清零，嚴重破壞人們生活，收入下降、工作難找，生活重心全繞著頻繁的核酸檢測打轉，專制氣氛滲透個人生活，許多年輕人對此反感，甚至說「不把小孩帶到這個國籍、這片土地是我能做的最大的功德」。

紐約時報評論，現年20多歲和30多歲的中國年輕人對於國家未來充滿絕望，這和有濃厚民族主義傾向的前一代來說，呈現相當大的反差。這一代年輕人雖然抱怨工時太長、缺乏社會向上流動性，但仍相信中國崛起和復興，這波疫情卻是徹底打醒這個想像。

一名居住在上海的年輕人接受採訪表示，經歷這波嚴苛防疫封控後，更加確定不會在中國生孩子，想到因為封控必須待在家中、數不清輪次的核酸檢測、防疫人員大吼大叫等，大人身心都要出問題，何況是小孩子。她說，打算移民西方國家，那邊才能有正常生活。

疫情就業大環境欠佳，同儕競爭愈加激烈，愈來愈多大學畢業生選擇先考研究所或是參加公務員考試。就業市場在悲觀中也有亮點，核酸檢測工作成為新興行業，但是就連官媒重慶日報子品牌上游新聞都撰文問這種職業疫情後的前景在哪裡。

中國年輕一代潤學加速中，卻又顯得遙不可及，因為中國持續收緊出境措施。根據5月10日中國國家移民管理局黨組會議內容，必須嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110525