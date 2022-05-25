台北市近年在16處商圈、市中心捷運站等主要路段實施機車格收費，雖設有立牌、黃色交通桿提醒騎士，仍遭民眾批評標示不易，北市停車管理工程處日前在景美夜市收費格增繪「黃色內框」加強辨識，試辦3個月後成效良好，全市6.6萬多個收費機車格將在年底前完成增繪。

現行收費車格的標線與一般車格相同，皆以白色作為主色，每塊機車格區也會在左右兩旁設置黃色交通軟桿，並掛設收費牌面，不少車主反應無法快速區分，原想停免費卻意外拿到繳費單，停管處也坦言牌面掛設地點相當受限，且交通桿易遭車輛撞壞，不易維護。

為此，北市去年底在景美商圈1277個收費機車格及3處機慢車停放區，試辦車格內加繪10公分的黃色輔助框線，停管處企畫科長楊遠明指出，試辦結果成效良好，不僅沒有負面陳情案，還有民眾來電支持擴大辦理，當地里長更大讚標示更清楚，一眼就能簡單區分。

楊遠明說，黃框設置後能有效減少收費牌面和交通桿設置與維護，過去市府每年平均要新增、維修1500支交通桿，但1支要價630元，意即每年都要花上近百萬的成本，收費牌面雖然較少損毀情況，但設置地點受限也是一大問題，未來成本和設置問題都能迎刃而解。

由於有里長質疑黃色內框恐使民眾誤會是「禁停區」或「限時停放」，楊遠明則表示，試辦前後的開單數並無差異，顯示民眾不會因為加畫黃框而不敢停車，幾經評估後，全市6.6萬收費停車格將於今年完成黃框加繪，後續新增的收費路段則以黃框標示為主、收費牌面為輔，也不再設置交通桿。