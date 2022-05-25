大陸國務院於今（25日）下午召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，大陸國務院領導人將出席會議並講話。此次會議在省、市、縣設立分會場，大陸各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。按照大陸全國2844個區縣計算，這次會議的規模將超過10萬人。

經濟觀察網報導，以一個接受到會議通知的地級市為例，通知要求市長、副市長、市政府秘書長、市政府副秘書長、市政府辦公室其他黨組成員、市級有關單位主要負責人，特邀單位負責人參加會議。

而一個區級政府通知的參會者，包括區政府、區政府辦全體負責人，區直有關部門主要負責人，部分區委工作機關和金融機構主要負責人，各鄉鎮場辦主要負責人（超過50人）。

如果以此標準，按照全國2844個區縣計算，這次會議的規模將超過十萬人。

一位基層幹部告訴經濟觀察網，此前國務院也有電視電話會直達縣一級，但像現在橫向到邊縱向到底，這麼大的陣勢的極為少見。一位被通知參會的東部省份職能廳局官員說，（省委）書記兩天前就說了，要用超常規手段（刺激經濟）。