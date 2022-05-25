本土疫情進入高峰，南部染疫確診病例陸續增加，為防止社區有隱藏黑數，高雄市副市長羅達生指示，應加緊展開訪視稽查企業防疫，督促及協助企業加強評估疫情衝擊、落實各項防疫措施與疫調及通報機制，以精準掌握控制疫情、確保勞工安全健康，並維護企業持續營運的能量。

高雄市勞工局表示，即日起已針對轄內具高染疫風險業者，積極勞檢並督促業者應依據疫情指揮中心所訂定之指引，成立防疫專責小組、指定相當層級人員擔任防疫長，統籌管理內部防疫工作，落實企業各項防疫措施，並與主管機關建立聯繫網絡、機制，當員工確診時，能即時將確診者及密切接觸高風險人員等相關資訊提供衛生主管機關，並配合疫情調查及防疫作為。

高雄市勞工局局長周登春指出，現階段國內疫情已出現持續性或廣泛性社區傳播階段，對於企業工作場所、員工宿舍、搭乘之交通車、員工餐廳等人員頻繁接觸區域，雇主應積極落實分艙分流機制。

並依職業衛生危害控制方法，依序採用工程控制、行政管理及個人防護裝備以加強防疫保護，並建議事業單位考量有效性、簡便性，或依實際狀況同時採取多種控制措施，以保護勞工免於受到感染。

當工作場所出現確診者時，應配合衛生單位疫情調查，評估其他同事在工作場所暴露的風險，以加速執行疫情調查與防治作為。面對嚴峻疫情挑戰，期盼勞資雙方與政府共同攜手努力，一起平安度過難關。

高雄市勞檢處處長郭清吉表示，勞檢處已與相關行業建立通訊網絡群組，除即時分享政策資訊供事業單位知悉外，針對企業提出防疫問題時，一併線上提供參考資訊供參。並將持續針對所轄具高染疫風險企業展開勞檢，若發現有隱匿疫情或未落實防疫措施之情形，將移請衛生機關依法裁處。