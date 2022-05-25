亞蔬世界蔬菜中心種原庫25日打包60種蔬菜作物、1萬1113個備份種原，將送至挪威「末日地窖」斯瓦爾巴全球種子庫儲存。(劉秀芬攝)

來自花蓮壽豐、吉安鄉的兩個原住民部落的鵲豆、長豇豆和短豇豆種子將送至末日地窖保存。（亞蔬提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南善化區的亞蔬世界蔬菜中心種原庫，25日打包60種蔬菜作物、1萬1113個備份種原，將送至挪威「末日地窖」斯瓦爾巴全球種子庫儲存。特別的是，今年送出種子還包括來自花蓮壽豐、吉安鄉的兩個原住民部落的鵲豆、長豇豆和短豇豆種子。

亞蔬表示，2020年花蓮縣政府提出計畫，想要保存原住民部落的原生蔬菜種子，確保在地生態多樣性能永續發展，因此選了鵲豆、長豇豆和短豇豆及茄子、薏仁、木鱉果等12樣種子送到亞蔬。

為確保種子品質，亞蔬中心將這些種原進行重新繁殖生產品質優良的種子，因為豆科植物長得比較快，因此今年先送已完成種子繁殖的鵲豆、長豇豆和短豇豆3種。

亞蔬20年前曾至各原住民部落採集種子，10年再回原地，發現許多地方都改種改良的水果、蔬菜經濟作物，原生的蔬菜植物大量消失，原住民部落的原生種蔬菜種子亟待保存復育。

種原庫經理方佐威博士表示，這次合作是一次寶貴的經驗，除了與這兩個原民部落合作外，亞蔬希望能和台灣其他原住民部落有進一步合作的機會。亞蔬夥伴關係副主任林彥蓉博士說，政府部門應多關注此議題，也希望能與原住民委員會進行種原保存合作計畫。

亞蔬表示，這兩年增加送往「末日地窖」的備份種原量，今年送60種、1萬1113 個備份種，在疫情蔓延期間，部分種原庫人力不足，加上戰亂，敘利亞、烏克蘭種原庫被毀，更凸顯了種原異地備份的重要性，因此斯瓦爾巴全球種子庫工作人員很期待收到從台灣寄去的種子。

方佐威表示，亞蔬種原庫備份種子已約有43％送到全球種子庫，加上這次運送，數量將可達到63％，預估2025年就可以把亞蔬的備份種子全都送去保存。

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