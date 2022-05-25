客家文化值得深入探索，客家歌典以國樂演繹更具特色！民進黨前立委鄭寶清是楊梅出身的客家子弟，除了桃園大大小小的事情外，也特別關心客家文化的傳承，今（25）日他參與國樂．管(弦)樂「客庄印象」音樂作品發表會，感謝桃園客家事務局局長黃傅淑香的用心，也說會繼續協助推廣客家文化。

表態爭取民進黨提名參選桃園市長的鄭寶清，不僅對桃園感情深厚，對客家文化更十分熟悉，相關推廣也不遺餘力。近日他跑遍桃園各地，除了體諒民眾在快篩之亂下辛苦排隊外，也參與里民志工活動一同在街頭清掃，更不忘關心客家文化發展。

楊梅出身的客家子弟、桃園市長擬參選人鄭寶清（右1），除了關心桃園大小事外，也致力推廣客家文化。（圖／鄭寶清提供）

相較於台灣民謠或一般主流音樂，客家歌曲其實極有特色，值得大眾細細品味。楊梅出身的鄭寶清是客家人，今日就特別參與國樂．管(弦)樂「客庄印象」音樂作品發表會，並指出客家歌典的創造，透過管樂、弦樂及國樂的呈現方式，讓客家的文化、歷史及精神等成為顯學，很感謝桃園市府團隊及黃傅淑香的努力與用心。

鄭寶清也說，「身為楊梅客家子弟，寶清一定會延續深耕，推展客家歷史文化！」