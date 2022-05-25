新北宣布65歲以上長者只要出來打疫苗，共可領到4支快篩試劑，新北目前備貨52萬支。(新北市衛生局提供)

新北今新增2萬1350例確診，比昨多4741例，上次確診破2萬例是22日，居隔列管2萬7347人，居家照護有13萬7257人，可解隔1萬4345人、預計康復解隔1萬5564人。新北市長副市長劉和然表示，居家照護4月10日運行迄今照顧逾36萬人，從本土確診曲線圖來看，21日逐漸緩下坡，但今天又大幅提升，而目前有2大變數，除假日效應需觀察，另今中央宣布「快篩陽視同確診」也是變數，未來確診數會不會改變仍有待觀察，但不管怎樣現都處在高原期。

劉和然說，新北5月1日率先呼籲「快篩陽視同確診」適用全民，中央今天終於宣布「快篩陽視同確診」明上路，提醒民眾5大注意事項，包括自行快篩陽性後，判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期，將檢測判讀後的檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照，如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所，配合於醫師視訊或現場評估時出示，判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。

劉和然說，新北一直都用務實態度面對疫情，防疫上下一條心，這段時間把發現問題提供給中央參考，但在議會總質詢時，有不少民意代表會拿新北跟其他縣市比較，強調傳染病沒有行政界線，所有公衛同仁不會比較、不會幸災樂禍，反而是互相支援幫忙。

劉和然表示，新北在浪頭上，遇到的一定是最直接前端問題，看到各種問題就會提出來，以法傳系統為例，是中央管轄的，新北反映問題，其他縣市就會跟著，另新北有先推出政策也不會藏私，居家照護推出後毫不保留，給其他縣市知道，第一線醫護同仁帶著使命感，拜託相關人士能讓下上一心，跨縣市合作度過疫情難關。

對於市長侯友宜上午宣布，鼓勵長者施打疫苗，只要長者65歲以上，不管打第一劑、第二劑、第三劑、第四劑，6月底前都會送2支快篩試劑，隨時保護自己，也保護家人。

劉和然補充，疫苗施打率越高，轉為中重症比例變少，所以65歲以上長者出來打疫苗都會發給2支快篩試劑，下午中央也提出相同方案，2方案可以重複領取，65歲以上長者只要出來打疫苗，共可領到4支快篩試劑，新北目前備貨52萬支。