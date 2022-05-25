香港波神白雲擁有天使臉蛋和E級魔鬼身材，2016年她嫁給曾參選香港先生的江俊霖，今年4月傳出兩人不敵夫家壓力離婚，她雖沒正面回應，卻意有所指在情人節說：「分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好」。最近她曬出美照，可見她超緊單肩上衣上身，豐滿上圍曲線一覽無遺，尤其她當天還帶了個手提型的迷你包包，形成上圍比包包還大的奇景。

白雲2016年和「前香港先生」江俊霖（Kelvin）交往5年後完婚，當時兩人受訪表示還沒想好未來要生幾個小孩，但強調不會退出演藝圈，近年她常發文提倡自己的性感穿搭風格，認為裸露不是恥辱，她曾逼自己試穿寬鬆的衣服，但結果就是：「不適合自己的衣服，讓自己一秒身型壯碩，土味即視」。

白雲當時喊話：「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，今年4月傳出因跟老公個性不合，加上夫家長輩常批評她穿著暴露，兩人本來分居想要冷靜，最終的結果還是決定離婚，各奔東西，而從白雲的IG其實早就洩漏她恢復單身的秘密，照片不是個人美照就是和好姊妹去飯店過節，近年完全不見江俊霖的影子。

近日，白雲分享在飯店拍的照片，透露拍照時有位年輕貴婦及其家人經過，認出她是白雲後稱讚說：「妳真人好漂亮呀！我有follow你IG呀！加油」，讓她第一次發現原來自己也有女粉絲，並回應對方：「謝謝妳，祝妳生活快樂！自由順心」，其他粉絲也說：「好大波」、「是的，不必過度修圖，喜歡妳的自會支持妳。現今修圖過度的都會被唾棄！」、「妳越來越美，自然美」。