宜蘭傳統藝術園區指出，有首次曝光長達400公分的趣味蛇尾打卡裝置，讓遊客一秒Cosplay成蛇仙，青蛇、白蛇、許仙也會不定時穿梭園區跟民眾互動合影。（宜蘭傳統藝術園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭傳統藝術園區將透過傳統三獻禮儀式及為期兩天的「祈福放風箏」，祝賀魯班公生日快樂。（宜蘭傳統藝術園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

端午節除了吃粽子還能做什麼？宜蘭傳藝園區在6月3日舉辦傳統習俗活動，立蛋、點雄黃、祈福放風箏，祈福好運一整年，園區為重現端午驅除疾惡的習俗，特別在街區佈置菖蒲五毒符、艾草束及雄黃酒甕，打造趣味的蛇尾拍照裝置，邀請民眾6月3日至5日到宜蘭傳藝過端午。

全聯善美的文化藝術基金會表示，特別在6月3日的端午節舉辦傳統習俗活動，地板會設置4公尺長的「平安」大字，邀請大小朋友在字樣的線稿上立蛋，共同集氣祈福，達成「正午立蛋、好運不斷」的好運兆。

基金會指出，農曆5月7日適逢「工藝祖師爺」魯班公誕辰，據說祂曾造過可飛行的木鳶，因此園區將透過傳統三獻禮儀式及為期兩天的「祈福放風箏」，祝賀魯班公生日快樂，也讓參與的民眾未來在學業、事業、生活方面都能展翅高飛、順利平安。

傳藝園區表示，端午節當天除了有舉辦免費參加的立蛋活動外，還贈送限量的文昌午時水，及文昌街店家提供的限時好康，前100名立蛋成功者，有機會得到粽子香包、檜粽、商品優惠等福氣小禮。

園區指出，還有首次曝光長達400公分的趣味蛇尾打卡裝置，讓遊客一秒Cosplay成蛇仙，青蛇、白蛇、許仙也會不定時穿梭園區跟民眾互動合影，6月3日至5日傳藝端午一系列精采活動，最新訊息可至宜蘭傳藝園區官網 (http：／／www.px-sunmake.org.tw／index／ )或FB粉專( https：／／www.facebook.com／sunmakecultures )查詢。