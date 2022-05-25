屏東縣政府25日公布新增2933例本土確診個案，縣內5-11歲學童施打輝瑞兒童BNT疫苗，首日上午共114名學童接種，施打狀況良好。縣府表示，屏東獲中央配發1萬劑BNT疫苗，27日還有7000劑到貨，目前疫苗數量充足，請民眾不用擔心。

此外，中央宣布26日起快篩陽性經醫師診斷即為確診，屏縣目前共有212家醫療院所提供視訊診療，民眾快篩陽性可利用視訊診療方式，請醫師判斷，另全縣目前共有14家醫院、30家診所及33處衛生所開設防疫門診，原社區篩檢站也將轉型為夜間防疫門診，可執行快篩陽判及開立抗病毒藥物。

並持續招募基層診所加入中，最新醫療院所資訊請上衛生局官網查詢，另為避免現場交叉汙染風險，衛生局呼籲，請民眾事先預約，勿自行前往。

縣府表示，全縣兒童BNT疫苗即日起已在4家醫院及30家合約院所開打，26日起開放家長可帶孩童至縣內33鄉鎮市衛生所施打，27日至29日則在屏東火車站開設快打站，無須預約，隨到隨打。

另校園接種部分將於5月30日復課後逐步開打，提醒未就學或未在校園施打家長，盡早帶孩童至縣內各合約院所或衛生所施打疫苗，以提升兒童保護力。

針對近日疫情確診數持續增加，屏縣府呼籲，民眾在進行採檢時務必要確認正確可聯絡的手機號碼，若採檢時電話填寫錯誤或空白，衛生局及醫療團隊無法聯絡及簡訊通知；居住地址填錯則無法收到電子居家隔離單，因此提醒若確診超過2天仍未接獲關懷電話，請聯繫防疫專線08-7380208。

屏縣衛生局統計，截至目前全縣居家隔離人數1966人，今日解隔1896人；居家照護累計2萬531人，解除12985人，5歲以下確診個案累計1964人，其中14例住院，因發燒、咳嗽等收治醫院，無重症，1025例解除隔離。