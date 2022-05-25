雲林地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，加強查緝假消息、賭盤與暴力。（張朝欣攝）

雲林地檢署25日成立「查察賄選及暴力執行小組」，針對年底大選宣示嚴加查賄制暴、嚴防假訊息、嚴辦境外資金、阻止滲透來源介選等不法行為，強調選舉接近，可能會有各種假消息誤導民眾，賭盤也是影響選情的重要因素，這些查賄小組都會全力查緝。

「查察賄選及暴力執行小組」成立揭牌典禮由雲林地檢署檢察長張春暉、縣警察局局長李謀旺、調查局雲林調查站主任張序立、中部地區機動工作站祕書林進宏等人主持，檢、警、調共同宣示遏阻不法行為介入選舉的決心。

張春暉表示，年底大選將屆，將要求各主任檢察官、檢察官及相關單位落實選舉案件的查察工作，主任檢察官、檢察官會走訪各分局及派出所，與基層員警交換查賄經驗，啟動查賄模式，確保乾淨、和平、理性的選舉過程。

張春暉說，查賄部署具體作為包括「掌握賄選熱區，提升布雷成效」、「強化科技查賄，防範數位賄選」、「打擊暴力賭盤，防杜虛設戶籍」、「速查辦假訊息，降低負面效應」、「掃蕩地下通匯，阻絕境外資金」、「全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選」。

主任檢察官吳文城指出，賄選花招千奇百怪，之前曾有候選人樁腳把錢包在紙張內，紙上只寫候選人號次，然後隨機丟到民眾住家前，讓人無法找到送賄者，不過查賄人員還是可以透週監視器等周邊線索，抽絲剝繭逮人，呼籲賄選者絕不要心存僥倖。

吳文城分析，選前網路假消息對整體選情影響很大，賭盤則對小選區選舉有相當的影響力，選舉暴力更是零容忍，這些都是未來的查賄重點；另外還會注意候選人是否利用防疫物資買票，藉由全方位查賄確保選舉的公正性。