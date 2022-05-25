隨著3C產品的發展，再加上疫情影響，居家上班、上課的對象增加，導致許多人每天近距離看螢幕的時間都超時，對雙眼的健康造成不小影響。對此營養師宋明樺在臉書粉專發文，指出除了適當地暫停使用3C產品、看看遠距離以外，透過飲食也能夠保護眼睛，並列出8個能有效護眼的營養素。

●β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素在體內合成維生素A，長時間看螢幕會增加眼球表面液體的散失，維生素A可降低乾眼症症狀。來源為深綠色、紅色、黃色蔬果。

●維生素B群

保護視神經，維持眼球正常功能。來源為瘦肉、糙米、五穀米、深綠色蔬菜、牛奶、酵母。

●維生素C

抗氧化功能降低視網膜受到紫外線的傷害，並修復細胞增進眼球健康。來源為芭樂、釋迦、甜柿、奇異果、木瓜、柑橘類。

●維生素E

具有抗氧化功能，減少自由基對於眼球的傷害。來源為各類植物油、原味堅果。

●葉黃素、玉米黃素

兩種黃色色素可以過濾掉來自3C產品的藍光，減少黃斑部受到的傷害。來源為菠菜、玉米、玉米筍、南瓜、柑橘類、蛋黃。

●花青素

可促進視紫質（與暗視力有關）的生長，也是很好的抗氧化劑。來源為紅色、紫色蔬果。

●DHA

視網膜與視神經都含有豐富的DHA，也具有調控發炎反應與降低乾眼的功能。來源為各類深海小型魚種，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、海鱺魚。

不過宋明樺也提醒，不論是否在居家生活，只要本身是個重度的3C使用者，建議還是要以「放下3C、放鬆雙眼」為主，以補充護眼食物為輔，好好愛護自己的眼睛。