桃園防疫包亂象層出不窮，近期有民眾在桃園市民卡Line上預約領取，系統竟顯示「已領取」或「不在確診名單」中，質疑防疫物資被他人盜領，而基層里長幫忙送關懷包，近日卻傳出有多人因此確診，也讓部分里長痛批市府把事情丟給第一線，要做的事情暴增卻沒有相對的保障，甚至造成里內事務癱瘓。

中壢區龍平里長李慶融說，現在每天都會接到里民電話委託，大家也從被動化為主動幫忙，但現況下許多里長本身就是中高齡者，自己就是高風險族群，就算再小心近日仍傳出部分里長染疫，因為現況所有聚餐、活動都取消，不排除可能是在送關懷包過程中而確診。

有許多里長也反彈，市府把許多事情丟包給第一線的里長，現在大家像是快遞送貨員，連區公所人力不足分裝關懷包，還要里長拿回來自己分配再送到確診者家中，要里長做事卻沒有相對應的津貼或是應該有的防疫保險，事情卻是不斷增加做也做不完，已經很多里長因此染疫，關懷包的領取配套措施還是要再思考。

市議員梁為超表示，隨著疫情高峰到來，里長、里幹事或區公所人員成為配送關懷包的第一線人員，嚴重壓縮到他們處理里務的時間，也讓他們成為染疫風險最高的族群之一，呼籲桃園市應盡快跟進台中市政策，將關懷包交由專業的物流業者配送。

民政局回應，先前確診人數較少曾和物流業合作宅配關懷包，不過業者1天僅能配送3800份，目前疫情處於高峰，已無法應付讓民眾即時收到，所以才開放13區公所由親友代領，會維持現有模式。資科局則說，預約系統若顯示不在確診名單，民眾仍可至區公所拿出證明文件就能領關懷包，若顯示已領取，也可至公所查詢時間地點被誰領走，因為需要個人文件一定是親友代領走，不可能會有盜領狀況。