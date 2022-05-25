男女交往常因個性不合、觀念不同，而提出分手！有名正妹就分享自身經歷，她表示男友希望她穿長洋裝出門約會，但她覺得穿長洋裝沒有安全感因此拒絕，豈料，男友竟提出分手，並且嗆聲要去找願意穿長洋裝的女生，每穿1次就給1000元，分手的理由讓她非常傻眼。

一名正妹在臉書社團「匿名公社」投稿，她表示5月20日和男友分手了，分手原因就是她「不穿洋裝」出門，她娓娓道來，原本想和男友在5月20日開心約會，豈料，男友希望她穿長洋裝出門，但是她覺得下半身空空的，沒有安全感會有曝光風險，因此，婉轉拒絕。

5月20日當天約會，正妹依舊是穿褲裝出門約會，約會結束回到家後，收到男友的訊息表示「妳很漂亮也很有氣質卻不願意穿洋裝給我看」，講到最後男友竟提出分手，並嗆聲要去找願意穿洋裝的女生當女友，甚至「穿1次就給1千元」，讓她傻眼，分手的理由也太瞎了。

正妹因拒絕男友要求約會穿洋裝，竟慘被分手。（翻攝自臉書匿名公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「他愛的是他理想中的妳，而不是最真實的妳」、「一個小事也可以吵」、「為什麼我看到重點是他想穿」、「他有病是不是」、「控制狂+戀裝癖」、「其實挺無聊的」、「男人是視覺動物，妳了解這點妳才能當贏家」、「他是有洋裝癖？交女友是為了看洋裝？」。

不過也有網友開玩笑表示「請他找我，我穿給他看，1000塊好好賺」、「哈哈，每天都穿給他看，月入三萬」、「一個月多賺一兩萬有什麼不好，穿一次就有錢」、「我穿600就好」、「穿一次一千喔？那給我賺好了」、「穿一次1000，穿啊！哪次不穿」。