工業4.0時代，「智慧工廠」成為業界熱追的新顯學。工研院研發出「AI人工智慧設備預診斷技術」，今宣布正式導入半導體封測龍頭日月光中壢廠，相當在產線建立智慧糾察隊，協助提升先進製程精準度與良率。

人在生病前，身體會發出某些訊息，機器在故障前同業也存在某些訊號，若能提前掌握並分析數據，就能及時進行設備維護、零件更換甚至人力調度，提高設備稼動率、降低維護成本。

經濟部工業局副組長呂正欽表示，該局在多年前就看到了智慧製造趨勢，積極以智能物聯網次系統發展計畫，希望能結合台灣半導體產業與系統業者，成功帶動國內電子產業跨入工業應用的智慧工廠次系統產品開發。

世界半導體貿易統計局（WSTS）預計，2022年全球半導體市場會繼續增長8.8％。工研院電子與光電系統所長張世杰表示，在智慧工廠趨勢下，該院的「AI人工智慧設備預診斷技術」，有如產線上的智慧糾察隊，可透過演算法進行深度學習，在產線直接判讀瑕疵，建立一套完整的資料庫，完整解決傳統人為檢查失誤或品質不均問題。

如此將可縮短解決問題時間，從原本30天縮短成1到5天，減少一半以上。張世杰指出，這不但可提升半導體製程良率，還可增進頻率元件、碳化矽晶圓檢測、AiP載板檢測、半導體先進封裝測試等產線彈性化生產，促使產品在試量產階段即可提早上市。

日月光早在2018年就宣布AI人工智慧元年啟動，建立第一座智慧工廠，2020 年設置全球首座5G mmWave 企業專網智慧工廠， 2021 年持續投入IAI工業人工智慧平台，加速全面工廠智能化。現在又在中壢廠凸塊製程廠廠長謝富軒強力支持下，導入「AI人工智慧設備預診斷技術」，要讓製程更精準有效、更具彈性。