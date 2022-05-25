曾演出《鳳囚凰》、《左耳》而大開知名度的大陸女星關曉彤，其實是小童星出身，當年跟著演員父親一起演戲而入行，無論外型還是演技都相當討喜，眾人一路看著她成長，關曉彤因清秀甜美臉蛋而被封為「國民初戀」，而近日網上瘋傳她受訪的影片，跟過去的美麗模樣落差甚大，讓眾人嚇歪，甚至說她又老又腫「超崩壞」。

自4歲就出道的關曉彤，可說是在廣大觀眾守護下漸漸成長，如今已是24歲的小女人，被當作「國民閨女」般寵愛的她，無論演藝路還是學業都走得順風順水，甚至情路也一帆風順，5年前她與超級偶像鹿晗公開交往，戀情轟動一時，而兩人無畏外界輿論壓力，至今仍穩定交往中，是演藝圈的金童玉女情侶檔。

近日關曉彤受訪的影片在網上瘋傳，眾人驚呼她發福又憔悴，宛若大媽。(翻攝自微博)

自小就是美人胚子的關曉彤，近日由「中國電影報道」的微博帳號，發布了她受訪的影片，她在影片中暢聊了自己的作品，還分享防疫期間的居家生活，透露空閒時間除了看電影、追劇外，其他時間都在管理外型，如健身跟敷面膜等，以維持美麗模樣。

但跟她表示的勤加保養相反，影片中的關曉彤不但神情憔悴，黑眼圈跟淚溝就算是精緻妝容都藏不住，甚至向來纖細的她，看上去也發福了不少，顯得老氣，從國民初戀變成了宛若大媽的模樣，眾網友看了不禁嚇呆，驚呼「年紀輕輕看起來像快40歲了一樣，跟媽媽越來越像」、「這個臉是腫了嗎，顯得很老」、「認不出來，以為是哪個大媽」，引發熱議。