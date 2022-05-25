大陸堅持清零政策引發轉單效應，廣宇(2328)東南亞廠區接單狀況良好，加上PCB客戶需求穩定，廣宇表示，第2季營運可望比第1季及去年同期好，公司今年以提升毛利及獲利為目標，預估今年車用產品占比可望達10%以上。

廣宇產品為PCB、連接器及線材，近幾年公司配合鴻海(2317)集團電動車發展，定位為車用相關專用線束供應商，研發電動汽車高壓線束、電池包線束、重型機車智能系統組線、車用感測器連接線束及智能駕駛模組PCB等，公司預估，今年車用產品占比有望達10%以上。

為因應訂單需求，廣宇在安徽蕪湖廠進行擴增，並於今年上半年完成，廣宇預估，擴產後車用營收可望較去年成長1倍以上；大陸東莞廠區亦針對電動車高壓線束線材部分做機台增產，山東煙台廠亦有PCB車用板相關投入計畫。

大陸本土疫情於3月開始大爆發，由於大陸堅持清零政策，於華南及華東地區大規模封城停工，對電子產業鏈造成重大衝擊，部分客戶將訂單轉至東南亞地區，讓廣宇東南亞廠區近期接單狀況良好，成為公司第2季營運能穩定成長的主要原因。

廣宇第1季稅後盈餘為2.17億元，年增28.97%，每股盈餘為0.42元，累計前4月合併營收為78.65億元，年增22.36%。

廣宇表示，今年第2季營收及獲利可望呈現季增年增，全年業績可望比去年好。