2017年起農委會推動智慧農業計畫，農委會種苗改良繁殖場為蔬菜專業育苗場量身建置「蔬菜種苗智慧化產銷管理系統」，也將行動裝置版本升級為APP版，透過數位化、精準化、自動化及智慧化，讓農民有效處理日常繁複的種苖產銷管理作業，5年的開發與努力，已有效帶動蔬菜育苗產業升級。

蔬菜育苗場為蔬菜生產的關鍵角色，需要專業設備、設施、技術與良好的經營管理能力，才能有效處理日常繁複的種苖產銷管理作業，其中不乏需要從傳統走向系統化、數位化來整合育苗產銷管理作業。

國內蔬菜種苗來源部分，過去以直播或土拔苗方式栽培，雖然省時方便，但易受病蟲害、雜草、天候影響，導致品質及產量不穩定；現今則推廣專業化育苗及機械化播種，全國目前約有200家育苗場。

農委會今日舉辦「產銷數位化管理-蔬菜育苗產業升級之路」記者會，種苗改良繁殖場品種改良保護課副研究員蔡瑜卿表示，「蔬菜種苗智慧化產銷管理系統」能符合大宗蔬菜、嫁接苗與移植苗生產等不同類型育苗場應用，歷經5年的開發與努力，已有效帶動蔬菜育苗產業升級。

蔡瑜卿指出，為貼近育苗現場作業情況，在歷次的功能強化過程中，將行動裝置版本由Nature Web版升級為APP版，增加訂單排程、派工自動推播、工作進度紀錄與回報功能，綜整銷售、生產與工作進度等重要管理數據提供輔助管理者之管理決策看版。

此外今年度並導入QR Code條碼精進管理種苗生產、植床空間管理與出貨，讓現場育苗產銷管理作業更為快速與確，並可依蔬菜苗植株生長現狀，追蹤該批次種苖管理歷程，比對育苗環境監測資料，精進育苗管理技術，提高種苗育成率。

種苗改良繁殖場長張定霖表示，初期從傳統走到數位化存在許多困難，其中包含世代系統交替的磨合，該系統能否商業化則要看後續的使用情況。

青農表示，傳統以白板與紙本紀錄銷存，缺點是管理不易，且無法將數據加值利用，無法統整也就不知道季度或年度出貨量，使用該系統已經有1年，除了人工成本大幅降低，也有效解決產銷的問題。