法務部為宣導反毒、防賭政策，與中華職業棒球、職業籃球聯盟合作，春訓期間與球員法法宣導、法律座談，另於賽季期間指派檢察官到球場監賽，除讓反毒、防毒藉運動賽事深入人心外，並以具體行動保護選手安全，維護比賽的公平性。

法務部說，法務部為防範犯罪滲入比賽，維護賽事公正，保障選手合法權益，除延續從2009年起因「職棒假球案」的防賭機制外，另檢察機關與中華職棒聯盟的5支球隊建立聯繫平台，啟動反毒、防賭機制。

法務部除配合球團春訓期程辦理法治宣導、法律座談，讓選手能知法律保護自己，另於比賽期間指派專責檢察官或檢察事務官到場監賽，法務部也編撰新版球類運動法治教育手冊於官網，列舉出球員、教練可能遇到的法律問題。

法務部說，國內2大男子職業籃球聯盟「P.LEAGUE＋」及「T1」聯盟今年也提出與法務部合作計畫，法務部長蔡清祥更以「反毒 Defense防賭」及「反毒、防賭 Double Team」為合作主題，先後受邀出席2個聯盟的比賽擔任開球嘉賓。