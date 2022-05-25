國民黨今提名「神力女超人」、立委許淑華與前立委謝國樑兩個6年4班生，分別參選南投縣長與基隆市長。許受訪時說，未來將致力將南投打造為低碳城市。謝則說，引進產業、創造就業、關懷弱勢將是他當選後3大施政主軸。

許淑華表示，今天開始距離年底九合一選舉投票日剛好半年，也正式進入加溫期，這一刻起將在南投縣扮演最強的母雞，爭取更多縣議員、鄉鎮市長與鄉鎮市民代表席次，為國民黨在南投延續好的政策。

許淑華說，現任南投縣長林明溱力拚南投成為觀光首都，若她當選，將延續原有成果，進一步將南投縣打造為低碳城市。

謝國樑表示，在全國各縣市中，基隆居民外縣市就業率全國第一，現任市長林右昌強化城市景觀，卻沒很大力推動產業與就業，他未來就要為基隆引進產業，提升基隆就業率，讓基隆成北台灣最新、最重要就業基地，也期待與雙北共同努力。

謝國樑也提到，期盼未來將基隆打造為亞洲最有愛的城市，希望讓特殊孩子與家庭，在基隆能快樂生活，能有同理心的與他們共融，甚至希望未來台灣各地與亞洲鄰近國家都能到基隆來共享這份溫暖。

謝國樑說，過去幾年他都在民間，對孩子的公益有很多努力，對基隆有很深刻的觀察，了解到基隆在下一階段需要一些不一樣的改變，就業要一起努力。