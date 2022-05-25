南韓女星金多美外貌出眾，身材凹凸有致，先前因出演《梨泰院》爆紅，後來又接下青春愛情《那年我們的夏天》，展現多層次的表演內涵，近來她也躋身為時尚寵兒，接下Ｗ雜誌的精品畫報拍攝，罕見露出她一雙纖細玉腿，穿上金黃色的品牌服飾，看似低調卻散發出獨特女王氣勢，既顯得雍容卻又有種低調感，格外吸引眼球。

照片中，金多美在臉蛋部位畫上煙燻妝，輕擦粉嫩顏色的口紅，雙手舉起圍靠在脖子周圍，長髮披散在她的身後，額前掉下幾縷細碎瀏海，美麗雙眼彷彿有說不盡的話；接著她手握住橘紅色的汽車把手，另一隻手則揹在身體後方，全身黑色連身裙裝開了好幾個洞，並別上複雜的金色別針的印花，卻依舊有辦法駕馭這些要素。

金多美還一身斜躺在桌子上頭，換了件全身金黃色印花的服飾，緊身剪裁設計下，布料順著她的身體曲線，很直接地展現女性身體的柔美感，她的長髮垂墜在身體前方，雙手把身體重量給撐起來，再到腳下所踩的涼鞋，穿著高級卻又有無比清爽感，尤其一雙纖細大美腿，打光後顯現出骨頭形狀，意外有種骨感美。

網友見女神身材無比誘惑人，紛紛稱讚道：「金多美真的好獨一無二」、「太辣又太性感了啦」、「畫報中的傳說女神就是妳啦」、「怎麼會這麼辣呢」、「我的美麗皇后」、「金多美我愛妳」、「身材真的超棒的呢」、「金多美就是充滿各種魅力」，引起網友一陣討論。