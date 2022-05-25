台中地區檢、警、調及政風機關成立「查察賄選及暴力執行小組」舉行揭牌儀式，與會人士有（自右至左）台中市府政風處副處長許金來、台中市警察局副局長鄧學鑫、台中地檢署檢察長郭永發、台中市調查處處長蕭清淵、航業調查處處長王忠彥、中部地區機動工作站主任吳幸燦。（陳淑芬攝）

針對今年底地方公職選舉，台中地區檢、警、調及政風機關成立「查察賄選及暴力執行小組」，25日在台中地檢署舉行揭牌儀式。台中地檢署檢察長郭永發代表宣布，正式啟動查察賄選、暴力、境外資金及假訊息介入選舉工作，並呼籲民眾勇於舉發，只要查獲起訴，核給就檢舉獎金，過程一律保密。

「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式上午10時在台中地檢署第一辦公大樓六樓舉行，台中地檢署檢察長郭永發、法務部調查局台中市調查處長蕭清淵、航業調查處處長王忠彥、中部地區機動工作站主任吳幸燦、台中市警察局副局長鄧學鑫及台中市府政風處副處長許金來等人與會。

郭永發致詞表示，今年11月26日將舉行全國九合一選舉，台中地區結合檢、警、調及政風單位的「查察賄選暴力小組」正式啟動。核心工作目標就是「公平選舉，拒絕暴力」，三大重點工作是「查察賄選、暴力、嚴防假訊息及境外資金介入選舉」， 將啟動所有偵查資源能量辦好查察工作。

郭永發並呼籲民眾也選風盡一份心力，讓選風潔淨，達到選賢與能，尤其近兩年來疫情侵襲，民眾生活工作都相較辛苦，可趁查察賄選的機會多賺一份獎金，舉發選舉不法只要查獲、起訴，就會核給獎金，保證過程予以保密，連家人都不知有此意外之財。

台中地檢署已完成查察賄選執行小組編組分區，專責檢察官已結合查察區內的警、調，研商賄選情資、蒐證與偵查方向，將再邀集警、調、政風等相關機關，召開查察賄選期前策略會議，發揮打擊賄選犯罪效能。