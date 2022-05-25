陳姓夫妻在捷運西門站，發現張姓男子手機裡有年輕女子內褲，陳姓夫妻見被害人坐在附近，見義勇為當場制止張男，並提醒被害人，事後張男卻控告涉嫌搶走手機還出言恐嚇，台北地檢署認為罪嫌不足，25日不起訴陳姓夫妻，另分案偵辦張男涉嫌偷拍犯行。

據指出，今年3月間，陳姓夫妻在西門町六號出口的紅樓廣場附近，經過正在滑手機的張男身邊時，發現張男手機畫面上出現的是女性內褲，陳姓夫妻還發現被害人就坐在對面。

陳姓夫妻除制止張男繼續偷拍，並通知被害女子，張男一度心虛離去，事後再回現場與陳姓夫妻理論，張男否認偷拍，陳姓夫妻則質疑張男早已刪除照片，雙方和被偷拍的女子一起到派出所說明。

張男不認偷拍，反而指控陳姓夫妻嗆他「我就混這裡的，小心點」，還企圖搶走他手機，涉嫌強制、恐嚇罪。

但檢察官認為，陳姓夫妻言行並無危害他人生命，且手機都在張男手中，認為罪嫌不足，將陳姓夫妻不起訴、至於張男涉嫌偷拍案件仍在偵辦中。