台北市長柯文哲從數據分析，洪峰應該已經過了，但高原期要維持多久還不知道。（北市府提供／游念育台北傳真）

評估北市疫情洪峰已過 柯文哲：高原期要維持多久不曉得

疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心也預估，本月會達到高峰，台北市長柯文哲從數據分析，洪峰應該已經過了，但高原期要維持多久還不知道，他說，從其他國家的經驗來看，大約是4周，台灣狀況雖然不會跟新加坡和南韓完全一樣，但可以有個參考值。

柯文哲指出，台北市洪峰就算有黑數，但看起來洪峰應該是上周，而下個問題，波峰要維持多久？台北市每天確診1萬人，醫療量能足夠，有完善的防疫急門診，甚至還能支援鄰近縣市。

他說，從北北桃來看，確診人數每天大概持平，表示洪峰已經過了，但會持續一陣子，不會突然掉下去，以新加坡來看，大約維持4周，台北市民最大優點，只要政府資訊公開透明，會按照判斷去調整活動，像是公車運量已經減少45％，捷運則減少47％。

對於現階段疫情，柯文哲表示，洪峰應該過了，現在問題是高原期要維持多久，不可能馬上過去，從其他國家經驗大概4周，用4個禮拜加減，台灣狀況不會跟新加坡、南韓完全一樣，但有參考價值。