上海疫情雖趨緩，但嚴格管控持續，特別在大學校園方面，由於狀況與台灣類似，宿舍最容易發生群聚感染，像是上海復旦大學與同濟大學等校，大多希望住宿同學離校返鄉，但人流管控不易，各校仍不斷出現學生確診，校方為此嚴格要求其不得離開住房，如此這般足不出戶的日子，自4月4日起迄今已過了50多天。

為配合大陸防疫堅持「動態清零」政策，以本次疫情最嚴峻的上海為例，同濟大學近期針對外地學生發布通知，在繳交家長同意書後，便可離校返鄉。港澳台學子方面，有人跟著陸生回鄉，另也有不少同學搭機離滬返家。至於不願離校者，則是繼續住在宿舍隔離，強制不得離開房門。確診學生則是強制離校，另集中隔離。

至於上海復旦大學，最近也公布最新消息，即上海自6月1日開始要實施「三區管理」，依據風險程度大小，按照封控區、管控區和防範區三區畫分原則，進行階梯式管理。校方認為6月開始，城市管控將更加嚴格，校區所在的楊浦區恐怕被列為中高風險地區，外地學子返校或離校皆恐不易，因此呼籲同學盡可能在5月底提交離校申請。

由於兩所學校都有不少台灣學生，世新大學副校長李功勤表示，對於想要回到台灣的世新學子，學校都積極協助訂購機票，或是無法返台的同學，校方也會聯繫大陸姊妹校，幫忙台生繼續課業或訂防疫旅館。

不過，李功勤也提到，台生如想返台，目前面臨一大挑戰，就是返台班機太少，而上海的大學如此強制安排學生，如果不離校要繼續隔離在宿舍，需要多些人性關懷。

針對大陸大學對於學生的管理方式，連帶反映上海當前疫情管理政策的問題。上海有大學教師認為，城市居民最關心的是隔離期間的生活保障和醫療問題，「這方面協調好了，大家都能安心了。像上海，物資有，人員缺，都被隔離了。」

該名教師也說，居民網購物品，社區十分擔心貨到之後，也會把病毒帶進來，「不放心，也不敢送，居民也不能出門自取，還要買高價物品，雙方都有壓力，就會產生矛盾。」